Bild, Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttu

Polonya ile Belarus arasındaki sınırda göçmen hareketliliği yaşanıyor.Binlerce göçmenin Polonya'ya, buradan da Almanya'ya geçmek istemesiyle başlayan gerilim, Avrupa'da hızla yayılıyor.ALMAN BASINI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA ÇALIŞTIAlmanya'dan gelen açıklamalarda, 2015 yılında yaşananlara benzer bir göçmen krizinden endişe edilirken, Bild'in krizin sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalışması dikkat çekti.Göçmenlere yer verilen haberin fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.'ERDOĞAN ALMANYA'YA MÜLTECİ GÖNDERİYOR''Güvenlik çevrelerine' dayandırılan haberde, iki lidere işaret edilerek, 'Belarus üzerinden hedefli bir şekilde Almanya'ya mülteci gönderiyorlar.' denildi.'GÖÇMENLER UÇUŞ PLANINI KULLANIYOR'Son altı haftada 6 binden fazla göçmenin Belarus üzerinden Almanya'ya geçtiği belirtilirken, söz konusu kişilerin 'Erdoğan ve Putin tarafından desteklenen uçuş planını kullandığı' şeklinde sıradışı iddia ortaya atıldı.BILD'İN AKILALMAZ HABERİBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına misilleme olarak göçmenleri AB ülkelerine doğru ittiği kaydedildi.Lukaşenko'nun AB'ye yönelik hamlesinin 'Erdoğan ve Putin tarafından desteklendiği' savunuldu.