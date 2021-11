Başkan Erdoğan'dan iki müjde: Faturalardan TRT payı kalkıyor, 40 bin yeni personel alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermediklerini, vermeyeceklerini dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:KORONAVİRÜS SAYILARIVaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edilebilecek bir seviyede. İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Bu dönemde özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilmektedir. Bunların önüne geçecek tedbirleri de en kısa sürede alacağız.OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN YENİ PERSONEL ALIMI VE ATAMASağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT TUTUCU SİSTEMEşel mobil sistemi ile alınacak vergiden 60 milyar lirayı bulan bir fedakârlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduk. Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk.ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM! TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALKIYORÖnümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Doğalgazı yüzde 76 indirimle veriyoruz. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz.Bu bakımdan 2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakârlıkların, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin, dünyanın siyasi ve ekonomik liginin en üstündeki yerini alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Elektrik faturalarındaki iki kesintinin de kalkmasıyla vatandaşlar, her 100 TL'lik tüketim bedelinde 3.25 TL daha az ödeme yapacak.BÜYÜK ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ BELLİ OLDUCumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim edeceğimiz isimleri açıklamak istiyorum. Bilim Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel Sanatlar alanında Alev Ebuzziya, Sinema alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Etem Çalışkan, Sahaflık alanında İbrahim Manav, Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir. Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kültür-sanat insanlarını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A SERT TEPKİ: SİYASETÇİ MÜSVEDDESİ(İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfretmesi) Neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK örgütü tarafından paramparça edilen bir şehidin yakınının namusuna, bacısına en ağır hakaretleri, küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. İnsanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatıyla da o kutlu çatı altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesinin siyasi ve hukuki olarak takipçisi olacağız.Bu partinin başındaki hanımefendi, şehitlik makamına, milli ve manevi değerlerimize kıymet vermiyorsa, hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu hakarete tepki göstermelidir.Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Şehidimizin bacısına küfredildiği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz? Neden bunun hesabını sormak için yollara çıkmıyorsunuz?SINIR ÖTESİ HAREKÂTLAR SİYASET ÜSTÜ BİR KONUTürkiye'nin sınır ötesi harekâtları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesi unsurlarına can simidi atmak demektir. Bu tezkereye karşı çıkmak, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir. Türkiye'nin ikinci partisini bu örgütün kuklası olarak görmekten gerçekten üzüntü duyuyoruz. Meclis'te Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, yalan ve iftiralarla bezeli nutuklarla savunanların Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmeleri de bir başka omurgasızlık örneğidir. Milletimiz bu zihniyete ülkenin kaderini asla teslim edemez.