Başkan Erdoğan'dan 'enerji' mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 'EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerji alanına yönelik birçok mesaj veren Başkan Erdoğan, "Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değil ise gaflettir." dedi."AKKUYU'NUN ARDINDAN NGS'Yİ 2023'TE DEVREYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"Konuşmasında nükleer enerji açıklamasında da bulunan Başkan Erdoğan, "Hükümet olarak ülkemizin ve küresel alanda artan enerji ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de katarak çeşitliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Akkuyu NGS'yi 2023'te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü santral için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı."ENERJİDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR"Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile de vatandaşlara enerji mesajı verdi. Enerji alanında atılan adımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır. Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir." ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:"Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz sonrası bazı tepkileri hatırlayalım: "Keşfettiler ama çıkaramazlar, bu keşif ekonomik getiri sağlamaz" gibi birçok saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükût eden siyasetçiler de gördük."BU İMKANA KAVUŞMAMIZI İSTEMEMELERİNİN SEBEBİNİ BİLİYORUZ"Bir diğer taraftan, dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken "Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın" gafletiyle de karşılaşıyoruz. 60 yıldan fazla bir süredir dünyanın kullandığı bu imkâna bizim de kavuşmamızı istememelerinin sebebini biliyoruz."FELAKET ÇAĞIRICILARINA PRİM VERMEDEN YOLUMUZU DEVAM EDECEĞİZ"Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir. Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye'ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz."ÜLKEMİZİ ENERJİDE HAKETTİĞİ ÜST LİGE ÇIKARMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"Son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de milletimizle dayanışma içerisinde hareket edecek, ülkemizi birçok konuda olduğu gibi enerjide de hakettiği yer olan en üst lige çıkarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'ye güvenin."