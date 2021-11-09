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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...

Asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması daha geldi. Bakan Bilgin, maden işçileri ile bir araya geldiği görüşmede 2022 asgari ücreti ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...

Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...
Ekleme: 9.11.2021 - 16:17 Güncelleme: 9.11.2021 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, 'Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız.' dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'EMEĞİNİZİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK BİZİM BİRİNCİ DERECE GÖREVİMİZDİR'

Temasları kapsamında kente gelen Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bilgin, işçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirterek, 'Biz emeğin Bakanlığıyız dolayısıyla sizin emeğinizi korumak ve geliştirmek bizim birinci derece görevimizdir.' ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yönelik tehditlerden bahseden Bilgin, Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle işgal altındaki Karabağ'ı kurtardığını hatırlatarak, 'Bundan mutluluk duyuyoruz. İşçilerimizin, emekçilerimizin gidecekleri başka bir yer yok. Bu topraklarda yaşayacağız, emeğimizi katacağız, ekonomimizi büyüteceğiz. Emeğimizle vatanımızın toprağını, ekonomimizi bütünleştirerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye, demokrasi içerisinde kalkınarak ileriye doğru yürümeye devam edecektir.' diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DAHA: YÜZ GÜLDÜRECEK...

Son 20 yılda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlarla ekonominin nasıl canlandığına şahit olunduğuna işaret eden Bilgin, şöyle devam etti:

'Geleceğe dair hiçbir endişemiz yoktur. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir. Bu konuda da önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada söz veriyorum.'

Bilgin, küresel güç odaklarının ve küresel sermayenin saldırılarına rağmen Türkiye'nin hukukunu, bağımsızlığını ayakta tutarak tüm saldırılara cevap verdiğini vurgulayarak, emeğiyle ekonomisiyle geleceğe doğru yürüdüğünü kaydetti.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur ve kamu emekçilerinin de sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, '3600 konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var. Komisyonlar kurduk, çalışıyoruz. 3600 meselesini de çözerek hak eden memurlarımızı, meslek gruplarımızı bu haktan istifade ettireceğiz. Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bilgin, emekli olan maden işçilerinin yerine yeni kadroların ihdas edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda da üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili 'sınırlı süre' konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Bilgin, 'Şehit olan maden işçilerimizin yakınlarının istihdam edilmesi konusundaki sınırlı süreyi kaldırma konusunda gerekli işlemleri yapacağız. Bunu Meclisimize en kısa sürede sunacağız. Bu ülkenin sınırlarında, teröre karşı mücadelesinde şehit olanlarla yerin altında ekonomisi için mücadele ederek muhtelif olay, kaza veya başka sebeplerden şehit olan emekçilerimizin değeri bizim için aynıdır.' diye konuştu.

Konuşmasının ardından kendisine kömürden yapılmış heykel hediye edilen Bilgin, daha sonra madencilerle yemek yedi.
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...
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