Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi’nden geri aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı KızılcahamamBelediyesi'nden geri aldığı öğrenildi.ACAR: 'MANSUR YAVAŞ, HİZMET ETMEDİĞİ GİBİ TAM KIŞ GİRERKEN ELİMİZDEOLANI DA ALIYOR'Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara BüyükşehirBelediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş makinesi taşıyan tır, kar kürüme ve tuzlamada kullanılan4 aracı ilçeden geri aldığını söyledi ve 'Mansur Yavaş, hizmet etmediği gibi tam kışgirerken elimizde olanı da alıyor' dedi.Süleyman Acar, 'Arkadaşlarımız araçların kalması için yazılı beyan vermesinerağmen ret cevabı geldi. Mansur Yavaş'a bizzat mesaj atmama rağmen cevapvermedi' ifadelerini kullandı.'2.5 YILDIR İLÇEYE HİÇBİR HİZMET GETİRMEDİ'Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmetgetirmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın 'İlçeler bizden talepte bulunmuyor' diyereksuçu üzerinden attığını kaydeden Süleyman Acar, 'Vebali bize atıyor ama vebal varsa 2,5senedir Kızılcahamam'da hiçbir hizmet etmeyen Mansur Bey'de. Hizmet etmediği SON DAKİKA9.11.2021 11:34 Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi'nden geri aldıİŞTE O YAZIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz'ün; 12 Ekim2021 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, araçların Ankara BüyükşehirBelediyesi'ne teslim edilmesi isteniyor.'ARAÇLARI TESLİM EDİN'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazışöyle:'16 Ekim 2020 tarihinde bir yıl süreliğine yapılan damperli kamyon, kar küremearacı, çekici, dorse ve kurtarıcı kamyonuna ait protokolün 16 Ekim 2021 tarihindedolacağından dolayı protokolün uzatılması talep edilmektedir.Daire Başkanlığımız Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından, Ankara il mücaviralan sınırları içerisinde bulunan çalışma alanlarımızın genişlemesi ve işyoğunluğumuzun artması sebebiyle protokol ile Belediyeniz emrinegörevlendirilen iş makinası ve araçların hizmetine duyulması nedeniyle yapılanprotokolün uzatılmamasının mümkün olmadığı ve araçların protokol bitiş tarihiolan 16 Ekim 2021 tarihinde Belediyemize teslim edilmesi hususunda gereğinibilgilerinize arz ederim..'ALTINOK: BİZLERDEN GÖRÜŞ ALMADILARKIZILCAHAMAMBelediyesinin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Altınok, meclis toplantısında söz alarak, Büyükşehir'inilgisizliğinden yakındı. Altınok şunları söyledi: Bizim bu olanlardan hiç bilgimiz yok.Büyükşehirde olup bitenden hatta yapılacak işlemlerden Kızılcahamam ile ilgili bizibilgilendirmiyorlar. Bizlerden görüş dahi alınmıyor, bunu bilin. Yani biz ne kadar da İyi Partilimeclis üyesi gibiysek de bağımsız gibi üç kişi çalışıyoruz.