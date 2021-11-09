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Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi’nden geri aldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş makinesi taşıyan tır, kar kürüme ve tuzlamada kullanılan 4 aracı ilçeden geri aldığını söyledi ve “Mansur Yavaş, hizmet etmediği gibi tam kış girerken elimizde olanı da alıyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi’nden geri aldı
Ekleme: 9.11.2021 - 11:34 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi’nden geri aldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam
Belediyesi'nden geri aldığı öğrenildi.

ACAR: 'MANSUR YAVAŞ, HİZMET ETMEDİĞİ GİBİ TAM KIŞ GİRERKEN ELİMİZDE
OLANI DA ALIYOR'

 Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş makinesi taşıyan tır, kar kürüme ve tuzlamada kullanılan
4 aracı ilçeden geri aldığını söyledi ve 'Mansur Yavaş, hizmet etmediği gibi tam kış
girerken elimizde olanı da alıyor' dedi.

Süleyman Acar, 'Arkadaşlarımız araçların kalması için yazılı beyan vermesine
rağmen ret cevabı geldi. Mansur Yavaş'a bizzat mesaj atmama rağmen cevap
vermedi' ifadelerini kullandı.

'2.5 YILDIR İLÇEYE HİÇBİR HİZMET GETİRMEDİ'

Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmet
getirmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın 'İlçeler bizden talepte bulunmuyor' diyerek
suçu üzerinden attığını kaydeden Süleyman Acar, 'Vebali bize atıyor ama vebal varsa 2,5
senedir Kızılcahamam'da hiçbir hizmet etmeyen Mansur Bey'de. Hizmet etmediği SON DAKİKA
9.11.2021 11:34 Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi'nden geri aldı 

İŞTE O YAZI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz'ün; 12 Ekim
2021 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, araçların Ankara Büyükşehir
Belediyesi'ne teslim edilmesi isteniyor.


'ARAÇLARI TESLİM EDİN'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazı
şöyle:

'16 Ekim 2020 tarihinde bir yıl süreliğine yapılan damperli kamyon, kar küreme
aracı, çekici, dorse ve kurtarıcı kamyonuna ait protokolün 16 Ekim 2021 tarihinde
dolacağından dolayı protokolün uzatılması talep edilmektedir.
Daire Başkanlığımız Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından, Ankara il mücavir
alan sınırları içerisinde bulunan çalışma alanlarımızın genişlemesi ve iş
yoğunluğumuzun artması sebebiyle protokol ile Belediyeniz emrine
görevlendirilen iş makinası ve araçların hizmetine duyulması nedeniyle yapılan
protokolün uzatılmamasının mümkün olmadığı ve araçların protokol bitiş tarihi
olan 16 Ekim 2021 tarihinde Belediyemize teslim edilmesi hususunda gereğini
bilgilerinize arz ederim..'

ALTINOK: BİZLERDEN GÖRÜŞ ALMADILARKIZILCAHAMAM

Belediyesinin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Altınok, meclis toplantısında söz alarak, Büyükşehir'in
ilgisizliğinden yakındı. Altınok şunları söyledi: Bizim bu olanlardan hiç bilgimiz yok.
Büyükşehirde olup bitenden hatta yapılacak işlemlerden Kızılcahamam ile ilgili bizi
bilgilendirmiyorlar. Bizlerden görüş dahi alınmıyor, bunu bilin. Yani biz ne kadar da İyi Partili
meclis üyesi gibiysek de bağımsız gibi üç kişi çalışıyoruz.
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