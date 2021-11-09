9 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..

Sağlık Bakanlığı 9 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.BUGÜN 196 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİTürkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 859 kişi ise iyileşti.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 723 bin 821'e yükseldi.9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: