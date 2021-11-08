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Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Önce caddede yere yatan, ardından ise denize atlayan Suna Y. (32), kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, tedavi altına alındı. İşte detaylar

Ekleme: 8.11.2021 - 16:03 Güncelleme: 8.11.2021 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!
İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde öğlen saatlerinde Suna Y. adlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı.

Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı.

Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı

Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi.

Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
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