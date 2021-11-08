Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi: 'Millet İttifakı FETÖ destekli' demişti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.Akşener talimatı vermiştiTepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın ardından Türkkan, Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti grubu bugün olağanüstü toplanarak, Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta'yı seçildi.Usta: Millet İttifakı'nı FETÖ destekliyorYeni grup başkanvekili eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportaj akıllarda soru işareti bıraktı. Millet İttifakı'nın FETÖ destekli olduğunu belirten Usta, şu ifadeleri kullanmıştı: 'CHP'nin başını çektiği, HDP'nin ve İP'in içinde olduğu bir ittifak var. Bunla bir seçim ittifakı haline dönüşür mü bilmiyorum. Ama kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda bir ittifak var. Ve çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ destekliyor.'Akşener'den ilk açıklamaÖte yandan konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk ekz açıklamada bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı: ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz.'