Şehit ailesine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ tetikçiliği belgelendi!
Bingöl'de partisinin terörün siyasi ayağı HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın sosyal medyada FETÖ tetikçiliği yaptığı ortaya çıktı. MİT ihanetinden örgütün medya ayağına kadar birçok konuda terör örgütünü destekleyen Türkkan'ın, FETÖ'cüler tarafından sızdırılan ihanet belgelerini paylaşarak algı operasyonuna giriştiği ortaya çıktı.
yi Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir
Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak 'senin bacını s....' diyerek küfretmişti.
Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken Türkkan'ın sosyal medya
hesapları üzerinden her fırsattı FETÖ tetikçiliği yaptığı ortaya çıktı.
MİT İHANETİNE DESTEK VERİP SAHİP ÇIKTI
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillenmiş, arama yapan askerler ile
savcıların örgütten talimat alarak hareket ettikleri belgelenmişti. Yargı ayrıca bu eylemlerin,
devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetmişti.
Tüm bu bilgi ve belgelere rağmen sosyal medya hesabı üzerinden tetikçilik yapan Türkkan'ın,
'Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra'da
mı, IŞİD'de mı, PKK'da mı şimdi?' diyerek provokasyona soyunduğu görüldü.
ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ AYTAÇ'LA FETÖ OKULU MUHABBETİ
FETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşan
Türkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağı
konusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan,
'Kardeşinle iftihar edeceksin' diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.
AYTAÇ'A METHİYELER
Türkkan, 'Ben seni her halinle severim muhterem' diyerek FETÖ'nün üst düzey
yöneticisi Aytaç'a övgüler yağdırdı.
FİRARİLERLE KOL KOLA
Firari FETÖ'cülerle irtibatını hiç koparmayan Türkkan'ın örgüt üyesi Hakan Şükür ile çekildiği
fotoğraf da ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN ALGI OPERASYONUNA KATILDI
Bununla da yetinmeyen Türkkan'ın FETÖ'nün materyalleri ve söylemleri ile algı operasyonu
yaptığı belgelendi.
TERÖR PROPAGANDASI
FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejilerine kullanan Türkkan onaylı
hesabından terör örgütü propagandası yapıyordu.
FETÖ'CÜLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORDU
Gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Türkkan'ın, 'Kilis'te
bugün gözaltına alınan polislerin eşleri ve çocukları Emniyet Müdürlüğü önünde
toplanmışlar eylem yapıyorlar.' sözleriyle gözaltına alınan örgüt üyelerinin sözcülüğünü
yapıyordu.
MEDYA TETİKÇİLERİNİ KALKAN OLDU
Türkkan'ın FETÖ'nün medya tetikçileri Dumanlı ve Karaca'yla ilgili tweetleri de dikkat çekti.
FETÖ'CÜ FAKE HESAPLARA DÜŞTÜ
Türkkan'ın FETÖ'nün algı operasyonu için açtığı fake hesapları da RT'lediği görüldü.
BAŞSAVCILARIMIZIN DİKKATİNE SUNUYORUZ
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkkan'ın paylaştığı MİT belgeleriyle ilgili sosyal medya
hesabından çağrı yaparak, 'Cumhuriyet Başsavcılarımızın dikkatine sunuyoruz.' dedi.