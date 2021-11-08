Şehit ailesine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ tetikçiliği belgelendi!

yi Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen TahirGümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak 'senin bacını s....' diyerek küfretmişti.Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken Türkkan'ın sosyal medyahesapları üzerinden her fırsattı FETÖ tetikçiliği yaptığı ortaya çıktı.MİT İHANETİNE DESTEK VERİP SAHİP ÇIKTIMİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillenmiş, arama yapan askerler ilesavcıların örgütten talimat alarak hareket ettikleri belgelenmişti. Yargı ayrıca bu eylemlerin,devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetmişti.Tüm bu bilgi ve belgelere rağmen sosyal medya hesabı üzerinden tetikçilik yapan Türkkan'ın,'Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra'damı, IŞİD'de mı, PKK'da mı şimdi?' diyerek provokasyona soyunduğu görüldü.ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ AYTAÇ'LA FETÖ OKULU MUHABBETİFETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşanTürkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağıkonusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan,'Kardeşinle iftihar edeceksin' diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.AYTAÇ'A METHİYELERTürkkan, 'Ben seni her halinle severim muhterem' diyerek FETÖ'nün üst düzeyyöneticisi Aytaç'a övgüler yağdırdı.FİRARİLERLE KOL KOLAFirari FETÖ'cülerle irtibatını hiç koparmayan Türkkan'ın örgüt üyesi Hakan Şükür ile çekildiğifotoğraf da ortaya çıktı.FETÖ'NÜN ALGI OPERASYONUNA KATILDIBununla da yetinmeyen Türkkan'ın FETÖ'nün materyalleri ve söylemleri ile algı operasyonuyaptığı belgelendi.TERÖR PROPAGANDASIFETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejilerine kullanan Türkkan onaylıhesabından terör örgütü propagandası yapıyordu.FETÖ'CÜLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORDUGözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Türkkan'ın, 'Kilis'tebugün gözaltına alınan polislerin eşleri ve çocukları Emniyet Müdürlüğü önündetoplanmışlar eylem yapıyorlar.' sözleriyle gözaltına alınan örgüt üyelerinin sözcülüğünüyapıyordu.MEDYA TETİKÇİLERİNİ KALKAN OLDUTürkkan'ın FETÖ'nün medya tetikçileri Dumanlı ve Karaca'yla ilgili tweetleri de dikkat çekti.FETÖ'CÜ FAKE HESAPLARA DÜŞTÜTürkkan'ın FETÖ'nün algı operasyonu için açtığı fake hesapları da RT'lediği görüldü.BAŞSAVCILARIMIZIN DİKKATİNE SUNUYORUZAK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkkan'ın paylaştığı MİT belgeleriyle ilgili sosyal medyahesabından çağrı yaparak, 'Cumhuriyet Başsavcılarımızın dikkatine sunuyoruz.' dedi.