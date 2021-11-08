Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sıradatepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalanşehit ağabeyi Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler BingölAdliyesi önünde bir araya geldi.Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, 'Türkadaletine güveniyorum.' dedi.BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.Tan, şunları kaydetti:'Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan,şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren'in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onuaşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan'ın cezalandırılmasını ve yargılanmasınıtalep ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın işlediği suçlardan cezalandırılmasını, şehidimizinailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasınıistiyoruz.'Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen deBingöl halkının dün düzenledikleri büyük mitingle Türkkan'a tepki gösterdiğini hatırlattı.Türkkan hakkında hem manevi hem de maddi suç duyurusunda bulunacaklarını belirtenSözen, 'Lütfü Türkkan'ı kınıyor ve lanetliyoruz.' ifadelerini kullandı.Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri vegaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusundabulundu