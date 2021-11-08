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Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Ekleme: 8.11.2021 - 12:02 Güncelleme: 8.11.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada
tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan
şehit ağabeyi Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl
Adliyesi önünde bir araya geldi.

Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, 'Türk
adaletine güveniyorum.' dedi.BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:
'Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan,
şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren'in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onu
aşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan'ın cezalandırılmasını ve yargılanmasını
talep ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın işlediği suçlardan cezalandırılmasını, şehidimizin
ailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasını
istiyoruz.'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de 
Bingöl halkının dün düzenledikleri büyük mitingle Türkkan'a tepki gösterdiğini hatırlattı.
Türkkan hakkında hem manevi hem de maddi suç duyurusunda bulunacaklarını belirten
Sözen, 'Lütfü Türkkan'ı kınıyor ve lanetliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri ve
gaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda
bulundu
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Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
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