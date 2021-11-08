Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Yerli ve milli silah üretiminde son yıllarda adeta çağ atlayan Türkiye, gücüne güç katmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Türk savunma sanayisi yerli motorlar da üreterek TSK'nın caydırıcılığı artırıyor. Başarılı yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje yürütülüyor. İşte yerli ve milli silahlardaki son gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, motor ve güç aktarmasistemleri konusunda ihtiyaç ve mevcut altyapıları değerlendirip teknolojikgelişmeleri takip ederek yol haritası oluşturduBaşkanlığın çalışmaları, 'içten yanmalı motorlar' ve 'türbinli motorlar' olmaküzere iki başlık altında devam ediyor.İçten yanmalı motorlarda 170 beygir gücündeki Anka motorundan 1500beygir gücündeki Altay tankı motoruna kadar birçok motor geliştiriliyor.İnsansız hava araçları Anka ve Aksungur'a güç verecek PD170 motorunungeliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı. Motorun daha da güçlendirilerekfarklı hava platformlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirmeçalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür vegeliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.