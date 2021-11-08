Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor
Yerli ve milli silah üretiminde son yıllarda adeta çağ atlayan Türkiye, gücüne güç katmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Türk savunma sanayisi yerli motorlar da üreterek TSK'nın caydırıcılığı artırıyor. Başarılı yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje yürütülüyor. İşte yerli ve milli silahlardaki son gelişmeler...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, motor ve güç aktarma
sistemleri konusunda ihtiyaç ve mevcut altyapıları değerlendirip teknolojik
gelişmeleri takip ederek yol haritası oluşturdu
Başkanlığın çalışmaları, 'içten yanmalı motorlar' ve 'türbinli motorlar' olmak
üzere iki başlık altında devam ediyor.
İçten yanmalı motorlarda 170 beygir gücündeki Anka motorundan 1500
beygir gücündeki Altay tankı motoruna kadar birçok motor geliştiriliyor.
İnsansız hava araçları Anka ve Aksungur'a güç verecek PD170 motorunun
geliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı. Motorun daha da güçlendirilerek
farklı hava platformlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirme
çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür ve
geliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.