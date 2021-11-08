Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Mahmut Ç.'nin kullandığı 27 KJ 078 plakalı motosiklet, yolda dönüş yapan otomobille çarpıştı.MOTOSİKLETLİ HAVAYA SAVRULDUMotosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.DURUMU AĞIROlay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDEOlay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.Kamera kayıtları doğrultusunda aracın plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.