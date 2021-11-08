Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2'yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Türkiye'den satın aldıkları Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran Ukrayna, Rusya'yı oldukça kızdırmıştı. Kremlin'den ve Rus yetkililerden sık sık açıklamalar gelirken, Rus askeri uzmanlar da, Bayraktar TB2'nin nasıl durdurulacağını tartışmaya başladı.'10 TANE PANTSIR BİLE BAYRAKTAR TB2'Yİ DURDURMAYA YETMEYEBİLİR'Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu. Hatta bazıları, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.'BU SİLAHI KULLANMAK DA MESELE'Bazı uzmanlar, bölgedeki Rus yanlısı güçlerinin silahlandırılmasını da dile getirdi ancak diğer uzmanlar, ayrılıkçı güçlerin bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip olmadığını belirterek, bu askeri teçhizatların sağlıklı kullanımı için verilen uzun eğitim sürecine dikkat çekti.FRANSA VE ALMANYA DA DİKEN ÜSTÜNDEUkrayna'nın BAYKAR Savunma yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması sadece Rusya'yı değil, Fransa ve Almanya'yı da rahatsız etmişti. Her iki Avrupa ülkesi de Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.'UKRAYNA'DAKİ İHA'LAR SADECE SAVUNMA AMAÇLI'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Almanya ve Fransa'nın eleştirilerini cevap vererek, 'Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar' demişti.