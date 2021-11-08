Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.13 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAKÇarşamba günü, Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEKKar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.SİS VE PUSA DİKKAT!Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve pusluKIRKLARELİ 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR 16°C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 16°C, 26°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 7°C, 20°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 1°C, 20°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 12°C, 18°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ÇORUM 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 14°C, 19°CParçalı ve az bulutluTOKAT 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM 0°C, 15°CParçalı ve az bulutluKARS 0°C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluVAN 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR 4°C, 23°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu