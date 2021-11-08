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Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde çarşam ve perşembe günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşecek. Sivas, Erzincan ve Bayburt'un da aralarında olduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

Ekleme: 8.11.2021 - 22:34 Güncelleme: 8.11.2021 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

13 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Çarşamba günü, Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK

Kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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