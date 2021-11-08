Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde çarşam ve perşembe günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşecek. Sivas, Erzincan ve Bayburt'un da aralarında olduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.
13 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Çarşamba günü, Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK
Kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUSA DİKKAT!
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu