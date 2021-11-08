Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülmesi gündemde

İyi Parti'de Lütfü Türkkan krizi devam ediyor...Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de İyi Parti Lideri Meral Akşener ile birlikte katıldığı gezide şehit abisine ağza alınmayacak şekilde küfreden İyi Parti Milletveki Lütfü Türkkan, kamuyouyunun gündemine oturdu.Şehit abisine 'Senin bacını s...' şeklinde küfreden Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için de hükümet tarafından adımların atılacağı mesajı geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkkan için Meclis'te kalamaz diyerek 'Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak' ifadeleri sonrası, bu konuda izlenilecek yol haritası da belirlendi.VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEKYaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.1. YOLMilletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifa karara bağlanması gerekiyor.2. YOLMilletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.3. YOLCumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O kamisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.