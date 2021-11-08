Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülmesi gündemde
Şehit abisine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yoldan biri uygulanacak.
İyi Parti'de Lütfü Türkkan krizi devam ediyor...
Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de İyi Parti Lideri Meral Akşener ile birlikte katıldığı gezide şehit abisine ağza alınmayacak şekilde küfreden İyi Parti Milletveki Lütfü Türkkan, kamuyouyunun gündemine oturdu.
Şehit abisine 'Senin bacını s...' şeklinde küfreden Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için de hükümet tarafından adımların atılacağı mesajı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkkan için Meclis'te kalamaz diyerek 'Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak' ifadeleri sonrası, bu konuda izlenilecek yol haritası da belirlendi.
VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEK
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.
1. YOL
Milletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifa karara bağlanması gerekiyor.
2. YOL
Milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.
3. YOL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.
Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O kamisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.