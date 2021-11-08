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Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor! 'Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanıp sıkılmadın mı?'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan'ın Bingöl'de, şehit yakınına küfür edip hakaret etmesinin ardından ülkenin dört bir yanından tepki yağdı. Gelen tepkilerden biri de Van'daki şehit ve gazi yakınlarından geldi.

Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor! 'Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanıp sıkılmadın mı?'
Ekleme: 8.11.2021 - 16:08 Güncelleme: 8.11.2021 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor! 'Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanıp sıkılmadın mı?'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, şehit yakınına küfür edip hakaret etmesinin ardından ülkenin dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Van'da da bir araya gelen yüzlerce şehit ve gazi yakını Lütfü Türkkan'ı yaptığı saygısızlıktan dolayı kınadı.

Van'daki Semaverli Kavşakta bir araya gelen şehit ve gazi yakınları Beşyol meydanına kadar yürüyüş yaptı. Ailelere siyasiler ve birçok STK'da destek verdi.

Beşyol meydanında toplanan aileler adına açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki skandal sözlerini hatırlatarak, 'Ahlaksızca söylemlere karşı tepkimizi ifade etmek ve kınamak üzere Bir araya geldik. Siz siyasetçisiniz, eleştirebilirsiniz insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına küfür etmenizi haklı kılmaz.' dedi.

Şehit ailelerinin şehitlerin emanet olduğunu söyleyen Kahraman, 'Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi en büyük beklentimiz. Van'dan Lütfü Türkkan'na bir kez daha sesleniyoruz. Görev yaptığını o gazi mecliste şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederek hiç utanıp sıkılmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Biz senin özrünü kabul etmiyoruz.' şeklinde konuştu.

Kahraman, 'Bir kez daha kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kıymetli Van halkı bugün ellerinizde Türk bayrakları ile yürüyüşümüze katılıp, tepkimize ortak olarak şehit ailelerimizi yalnız bırakmadınız. Sizlere mennettarız' diye konuştu.
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