Koronavirüste son dakika: Pandemi bitmez ama kurtuluşun bir yolu var...

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs vakalarının pek bitecekmiş gibi gözükmediğini belirterek virüsün dünyanın her yerinde var olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi. Dünyada aşılamanın çok iyi gitmediğini, yakın zamanda pandemiyi bitirecek unsuru ufukta görünmediğini kaydeden Özlü, 'Eğer aşılanmayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz' dedi.'VİRÜS BİR YERE GİTMİYOR''Gençler bu hastalığı hafif atlatsa da çevrelerindeki büyüklerine aile büyüklerine yakınlarına bulaştırabiliyorlar ve onlar bunu atlatamayabiliyor' diyen Özlü 'Dolayısıyla sevdiklerinizin, yakınlarınızın sizin yüzünüzden hasta olması hastanede yoğun bakımda yatması ya da ölmesi çok büyük vicdan sorumluluğu.VİRÜS BİZİMLE OLMAYA DEVAM EDECEKO açıdan çok dikkat etmekte yarar var. Salgın aslında bir yere gitmiyor duruyor yani devam ediyor, giderek süreğen bir hale geliyor. İki yıla yakın zamandır kat ettiğimiz mesafeye bakarsak, zaman zaman dalgalanmalar olmakla birlikte virüsle yaşamaya devam ettiğimizi görüyoruz. Artık virüs her yerde var dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor.Virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Hem virüs olacak hem de biz tedbirimizi alacağız. Hayatımızı kesintiye uğramadan yasaklar kısıtlamalar olmadan devam ettirmeye çalışacağız' şeklinde konuştu.VAKA ARTIŞINDA 5 İL İKİNCİ KEZ İLK 10'DASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili 'Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir' olarak duyurdu.Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Bir önceki haftayla kıyaslandığında İstanbul ve Ankara'da düşüş gözlemlenirken İzmir'de artış yaşandı. 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bakımından ilk 10 il arasında yer alan Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Osmaniye'nin bir önceki haftada da en çok vaka artışı gösteren iller arasında olması dikkat çekti.BAKAN KOCA'DAN UYARI: 25 BİN 304 VAKA, 200 CAN KAYBISAĞLIK Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tedbir ve aşısı çağrısı yaparak, 'Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması' ifadelerini kullandı.