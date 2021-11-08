'Komşu kızı' tuzağıyla 450 milyon TL'lik vurgun! Aralarında futbolcular, teknik direktörler ve hakemler de var!

Ankara merkezli kurulan bir yatırım danışmanlık şirketinin müşterilerin parasını alıp mağdur ettiği tespit edilmişti. Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirketin yaklaşık olarak 450 milyon lira para topladığı kaydedilmişti. Şirketin, yeni müşteri getirenlere birkaç ay kar payı ödediği ve bu şekilde müşteri kazandığı ancak daha sonra bu kar paylarını da ödemediği ortaya çıkmıştı.Ankara merkezli kurulan bir yatırım danışmanlık şirketinin müşterilerin parasını alıp mağdur ettiği tespit edilmişti. Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirketin yaklaşık olarak 450 milyon lira para topladığı kaydedilmişti. Şirketin, yeni müşteri getirenlere birkaç ay kar payı ödediği ve bu şekilde müşteri kazandığı ancak daha sonra bu kar paylarını da ödemediği ortaya çıkmıştı.Başak Şentürk, Trabzon'dan Ankara'ya giderken polis ekiplerince yakalanmıştı. Şentürk'ün, Trabzon Ankara İstanbul İzmir Antalya Gaziantep Kocaeli Tekirdağ Mardin olmak üzere 9 ilde şube kurduğu kaydedilirken, şirkette parasını isteyen bir kişiyi diğer bir çalışanına zehir bulup öldürmesi için talimat verdiği tespit edilmişti.Kripto şirkete ise para verenler arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler, ve adliye çalışanları olduğu aktarılmıştı.12 İLDE OPERASYONTrabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şirketin Yönetim kurulunda olan Başak Şentürk, şirketin yasal sahibi ve aynı zamanda Başak Şentürk'ün babası Zekai Şentürk, Trabzon temsilcisi oldukları iddia edilen S.Ö. ile E.Y., İstanbul temsilcisi iddiasıyla A.B., Ankara temsilcisi iddiasıyla Ç.E., İzmir temsilcisi iddiasıyla C.U., Gaziantep temsilcisi iddiasıyla B.K., Kocaeli temsilcisi iddiasıyla M.A., Çorlu temsilcisi iddiasıyla M.Ç., şirketin bilgisayar uzmanı M.A., bir oyun şirketinin sahibi olduğu öğrenilen Ç.C., bir inşaat şirketinin sahibi olduğu öğrenilen C.K., bir cep telefonu operatörü şirketinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışan D.K., özel harekat polisi oldukları öğrenilen R.C.D. ve A.D. ile O.Y. ve Y.M. yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen baba kız tutuklanmıştı.300 BİN TL YATIRDIBir arkadaşının tavsiyesi üzerine şirkete 300 bin TL yatıran ve geri dönüş alamayan Celal A., avukatı Mihraç Çoban aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Sermaye Piyasası Kanuna muhalefet' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Celal A. suç duyurusunda, Şubat ayında Ç.A isimli arkadaşı ile görüştüğünü, Ç.A'nın, kendisine 'Oldukça kazançlı bir iş var para yatırıyorsun ve aylık olarak oldukça yüksek oranlarda kay payı veriliyor paranı katlıyorsun, senin de dahil olmanı ve para kazanmanı isterim' diyerek bir sitenin olduğunu ve girmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Celal A., teklif edilen işin ayrıntılarını sorması üzerine Ç.A, bilmediğini söyleyerek babası H.A ile görüşmesini istedi..'BAŞAK ELİMİZDE BÜYÜDÜ'H.A'nın kendisini sık sık arayarak Başak Şentürk'ün kendi elinde büyüdüğünü bu yüzden ona güvendiğini ve komşusunun kızı olduğunu söylediğini belirten Celal A., teklifi kabul etmesi konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti. Celal A., 'H.A.'ya 'madem Başak sizin elinizde büyüdü komşunuzun kızıydı güvenilir diyorsunuz girelim sisteme' dedim. Başak Şentürk ile konuşmamızın ardından İmer Group'un hesabına 300 bin TL yatırdım. Aylık vade gecikince diğer yatırımcıların da problem yaşadığını duydum. Farklı bir takım işler döndüğünü düşünerek sistemden çıkmak istediğimi Başak'a ilettim. Başak anaparayı iade edemeyeceğini, bir ay önceden haber vermem gerektiğini söyledi. Ancak herhangi bir ödeme yapılmadı' dedi.KAR PAYI VERECEKELRİNİ VAAD ETTİLERCelal A., Başak Şentürk ile görüştüğünü belirterek 'karlanma nasıl oluyor' dediğini, bunun üzerine Şentürk'ün, 'Yatırım fonlarımız var buradan karlanma sağlıyoruz' diyerek kendisinin bir portföy şirketi olduğunu, insanlar ile borsa arasında bir aracı olduğunu söylediğini kaydetti. Kendisine şirketin internet sayfasında çalışmasını da istediklerini aktaran Celal A. Başak Şentürk'ün kendisine yatırımcılardan elde ettiği kazancı daha çok fon alıp satarak elde ettiğini ve yatırımcılara da yatırdıkları miktar üzerinden belli vade ve oranlarda kar payı verdiğinden bahsettiğini dile getirdi.Celal A., Başak Şentürk'ün yüksek kar oranları vereceğini söyleyerek telkinlerde bulunduğunu ifade etti. Celal A.'nın avukatı savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, 'Şüpheli Başak Şentürk ile müvekkilimin görüşmesi esnasında dolandırmak maksadıyla sürekli çok iyi para kazanacağından sistemin çok karlı ve sıkıntısız olduğundan bahsederek müvekkili sisteme çekmeye çalışmıştır' ifadelerini kullandı.