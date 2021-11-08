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Beyaz Gazete
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Kabine bugün toplanıyor: 3600 ek gösterge çalışmaları ve asgari ücret zammı masada

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığından Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, terörle mücadelede, asgari ücret zammı ve koronavirüsle mücadele öncelikli gündem maddesi.

Kabine bugün toplanıyor: 3600 ek gösterge çalışmaları ve asgari ücret zammı masada
Ekleme: 8.11.2021 - 09:16 Güncelleme: 8.11.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Kabine bugün toplanıyor: 3600 ek gösterge çalışmaları ve asgari ücret zammı masada
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklaması sonrası sahadaki son durum gözden geçirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

ABD İLE F-35/F-36 GÖRÜŞMELERİ

ABD'ye F-35 savaş uçaklarının alımı için 1,4 milyar dolar para ödemişti. Türkiye'nin programdan tek taraflı çıkarılmasının ardından F-16'ların modernizasyonu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmede iletişim mekanizmasının kurulması kararı alındı. Milli Savunma Bakanı Akar, sürece ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki başlıklar arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak.

Turkovac aşısında FAZ-3 çalışması devam ediyor. Yerli aşı şu ana kadar yaklaşık 8 bin gönüllüye uygulandı. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.

3600 EK GÖSTERGE KONUSU VE ASGARİ ÜCRETE ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında çıkarılacağı belirttiği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalara ilişkin Bakan Vedat Bilgin Kabineye bilgi verecek. Bununla birlikte asgari ücret konusu da masada olacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı yapması planlanıyor.
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