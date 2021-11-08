İYİ Partili Meral Akşener, Lüftü Türkkan'ın şehit ailesine küfrü hakkında ilk kez konuştu! Skandalın üstünü örtmek için bakın ne dedi!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ailesine tepki göstermiş, söz konusu skandal Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.Türkkan'ın hadsiz sözlerine önce sessiz kalan İYİ Parti, gelen tepkiler üzerine partideki görevinden alındı.Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden alınmasının ardından boşalan göreve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.FETÖ'CÜ DEDİĞİ İP'E KATILMIŞTIMHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katılması büyük dikkat çekmişti.Erhan Usta, İP'in FETÖ destekli olduğunu söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor: 'CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşmabir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor.'REZALETİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN YENİ ALGI MALZEMESİ14:00'da gerçekleşen toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ise rezaletin üstünü örtmek için yeni algı malzemesi aradıklarını gözler önüne serdi. MeralAkşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Türkiye ayağa kalkmışken günlerdir tek kelime etmeyen Meral Akşener'in Türkkan'ın küfrünü gündem değiştirme diye görmesi büyük tepki çekti.NE OLMUŞTU?İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor