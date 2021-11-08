İYİ Parti'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması! İstifa ya da ihraç yok! Küfürbaz vekillerine kalkan oldular...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan, şehidin kız kardeşine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ağıralioğlu, Türkkan'ın yaptığı hatanın bedelini makamı ile ödediğini ifade etti. Ancak vatandaşların ve şehit yakınlarının ihraç taleplerine ilişkin ise net bir açıklama yapmadı. Ağıralioğlu'nun bu sözleri 'Türkkan ihraç edilmeyecek' olarak yorumlandı. Dün de İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Lütfü Türkkan'a sahip çıkan bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekmişti.İYİ PARTİ'DEN YENİ LÜTFÜ TÜRKKAN AÇIKLAMASIİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.' dedi.Bu açıklama Türkkan'ın partiden ihraç edilmeyeceği şeklinde yorumlandı.İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU 'AFFEDİLECEK' SİNYALİNİ VERMİŞTİİYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada adeta Türkkan'a kalkan olmuştu. Ahlaksız sözleri basite indirgeyen Dervişoğlu şöyle konuşmuştu:İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey.'PROVOKASYON SÖZ KONUSU'Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz.'KİMSE MERAK ETMESİN'Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İyi Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır.'GRUP BAŞKENVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİİYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener ile görüştüğünü, gelen uyarı üzerine de Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.Ancak Türkkan İYİ Parti Kocaeli Milletvekilliği sıfatı ile hem gruplarda hem de Gazi Meclis'te yer almaya devam edecek.ŞEHİDİN AİLESİ VE TÜM TÜRKİYE İHRACINI İSTİYORŞehit ağabeyini, 'Senin bacını...' şeklinde ahlaksız küfürle hedef alan Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor. Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesi de tepkileri durdurmaya yetmedi. Şehidin ailesi başta olmak üzere, tüm şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar Lütfü Türkkan'ın Gazi Meclis çatısı altında görev almamasını istiyor.Türkkan için şehidin ailesi başta olmak üzere 81 ilde şehit yakınları ve gazilerin üye olduğu dernekler suç duyurularında bulundu.BAŞKAN ERDOĞAN: ALNINI KARIŞLARIZ, PARLAMENTODA YERLERİ YOKAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesi olayının ardından, şehidin Adana Kozan'da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.Başkan Erdoğan, görüşmede, 'Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Tabi arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz' dedi.NE OLMUŞTU?İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.