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İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama

Millet İttifakı cephesi İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etmesine sessiz kalmakla yetinmediği gibi bir de skandala imza atan Türkkan'a methiyeler diziyor. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.

İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama
Ekleme: 8.11.2021 - 13:39 Güncelleme: 8.11.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama
İYİ Parti Hakkari İl l Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.

İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı; 6 Kasım 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından küfür ettiğini açıklayan Lütfü Türkkan'a destek verdi. İYİ Parti Hakkari İl
Başkanlığı'nın paylaşımında; 'Siz Sayın Lütfü Türkkan mükemmel bir insansınız tahrikleri ve provakatörlüklerin herkes farkında..' iddiaları yer aldı.



Sabah'ta yer alan habere göre İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın, İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını RT etmesi dikkat çekti.



MİLLET İTTİFAKI SKANDALA NEDEN SESSİZ?

İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalının ardından CHP sessizliğe büründü. Partiden konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden
olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olayın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması
gerektiğini istediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü. Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor
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