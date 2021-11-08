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Hindistan'da inek dışkısıyla festival kutlaması yaptılar

Güney Asya ülkesindeki halk, Diwali Festivali'nde birbirlerine inek dışkısı sürdü.

Ekleme: 8.11.2021 - 10:13 Güncelleme: 8.11.2021 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da inek dışkısıyla festival kutlaması yaptılarHindistan'ın önemli festivallerinden biri olarak kabul edilen Diwali, koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı.

Chhattisgarh eyaletinde festivalden sonra gerçekleşen törende, eyalet Valisi Bhupesh Baghel, devlete iyi şans getirmesi için kendini kırbaçlatırken, kutlamalar başka bir ilginçliğe de sahne oldu.



İNEK DIŞKISIYLA EĞLENCE

Festivalin son günlerinde halk, birbirilerinin üzerine inek dışkısı sürerek kutlama yaptı.

Dışkının sağlığa faydalı olduğunu savunan halk, bu sayede koronavirüs salgınından korunduklarına inanıyor.



HİNDİSTAN'DA İLGİNÇ FESTİVAL

Hindistan, salgın sıralamasında vaka sayısı bakımından 34 milyon 366 bin 614 vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede şimdiye kadar 461 bin 43 ölüm yaşandı.

Kutsal hayvan olarak kabul edilen ineğin dışkılarını belirlenen alanda toplayan katılımcılar, bunları birbirine atarak eğlenirken, kameralara sıra dışı görüntüler yansıdı.



'İNEK MİLLİ HAYVANIMIZ OLSUN' ÖNERİSİ

Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yoga gurusu olarak bilinen Baba Ramdev, geçtiğimiz günlerde ineklerle ilgili öneri ortaya atmış, söz konusu hayvanların Güney Asya ülkesinde 'milli hayvanlar' olarak kabul edilmesini istemişti.



DWALİ FESTİVALİNİN ANLAMI

Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

Tarihi ayın konumuna göre her yıl değişen festival, genellikle ekim-kasım aylarına denk geliyor ve bu yıl 4 Kasım'da kutlanıyor.
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