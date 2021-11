Hangi Vitamin Eksikliği Kilo Vermeyi Engeller? Kilo Vermeyi Engelleyen Vitamin Eksikliği Hangisidir?

Hangi Vitamin Eksikliği Kilo Vermeyi Engeller?



D Vitamini Eksikliği Kilo Vermeye Engel Olur Mu?



B12 Vitamini Eksikliği Kilo Vermeye Engel Olur Mu?



C Vitamini Eksikliği Kilo Vermeye Engel Olur Mu?

B6 Vitamini Eksikliği Kilo Vermeye Engel Olur Mu?

Vitaminler sağlık ve uzun ömür için çok önemli bir rol oynamaktadır. Vitaminler ideal bir kiloda insanların hayatında en önemli rolü oynarlar, ayrıca metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olurlar. Kilo verme diyetinde çoğu gıda tüketilmediğinden bazı vitamin eksiklikleri ortaya çıkabilir. Vitaminler bu kısıtlamanın neden olduğu beslenme eksikliklerinin giderilmesinde büyük rol oynar ve fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin sağlığını destekler. Peki? Sizler içinni bir araya getirdik.Tabii ki, vitamin eksikliği genellikle kilo alımının tek nedeni değildir. Kilo probleminizin kaynağının vitamin eksikliği olduğuna karar vermeden önce, kronik hastalıklar gibi diğer olası faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Bununla birlikte, anormal bir kilo artışı fark ederseniz, aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşayıp yaşamadığınızı belirlemek için lütfen bir diyetisyene danışın.İnsan vücudundaki D vitamini içeriği yetersiz ise çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. D vitamini vücudun insülin direnci ile yakından ilişkili olduğu için vücutta yeterli D vitamini eksikliği açlığa ve aşırı yemeye neden olabilir. Vücutta D vitamini eksikliği olan hastalar üzerinde yapılan araştırma sonuçları, bu kişilerin D vitamini takviyesi aldıkları andan itibaren kilo vereceklerini göstermektedir. İnsan beynine tokluk bilgisi göndererek kilo vermeye çok önemli destek sağlar. Vücutta yeterli miktarda D vitamini bulunduğunda, vücut tarafından beyne leptin adı verilen bir hormonun gönderileceği ve insanların tokluk hissini artıracağı söylenmektedir. Bu sayede daha az yemek yiyerek ve uzun süre tok kalarak vücudun açlığa karşı direnci daha güçlü olur, bu nedenle kilo kaybı daha kolay olur. Ayrıca kandaki D vitamini içeriği yeterli ise hücre yağ depolanması ve yağ kütlesi oluşumu yavaşlayacaktır.B12 vitamini vücudun genel sağlığını korumada, hücre yaşlanmasını önlemede ve sinir hücrelerini onarmada çok etkilidir. B12 vitamini hafızayı güçlendirmede çok önemli bir etkiye sahiptir ve ayrıca kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkili bir koruyucu etkiye sahiptir. Sağlıklı yaşamın sırrı olan B12 vitamini, fazla kiloların azaltılmasına da yardımcı olur. B12 vitamini, karbonhidratları enerjiye dönüştürdüğü için vücudun yiyecekleri sindirmesini ve vücut yağını azaltmasını kolaylaştırır. Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin en belirgin belirtileri halsizlik ve yorgunluktur. Yoğurt, kırmızı et, yumurta, peynir ve deniz ürünleri en fazla B12 vitamini içerir ve bu da metabolizmanın çalışmasını hızlandırmaya yardımcı olur.C vitamini, karnitin sentezinde önemli bir rol oynar ve bu işlevi sayesinde vücudun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olabilir. Karnitin sentezi, vücut yağının enerjiye dönüştürülmesinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu da kilo vermeye yardımcı olur. Egzersizden hemen sonra C vitamini alırsanız, vücut yağının yakılması daha kolaydır. C vitamini ayrıca kilo kontrolüne yardımcı olur ve sabahları almak metabolizmayı hızlandırabilir. C vitamini yüksek gıdalar arasında greyfurt, portakal, kivi, lahana, maydanoz, karnabahar ve brokoli bulunur.B6 vitamininin sağlığa birçok faydası vardır ve kilo kontrolü için güçlü destek sağlar. B6 Vitamini ayrıca yiyecekleri enerjiye dönüştürmede çok etkilidir ve metabolizmayı hızlandırabileceği için fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur. B6 vitamini, B12 vitamini gibi, gıdaların daha kolay sindirilmesine yardımcı olur ve karbonhidratları enerjiye dönüştürerek yağları azaltır. B6 vitamini eksikliği, halsizlik ve yorgunluk, kansızlık, dudak çatlaması, deri döküntüsü, ağız ve dudak kuruluğu, aşırı enerji kaybı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir ve metabolizmanın işleyişini hızlandırabilir. Peynir, yoğurt, kırmızı et, deniz ürünleri ve yumurtalar B12 vitamini ve B6 vitamini açısından zengindir, ayrıca fındık, nohut, ıspanak, havuç, tatlı patates, bezelye ve brokoli gibi fasulye, muz ve avokado da bol miktarda B6 vitamini içerir. .