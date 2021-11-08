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Fransız firmaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor

Macron'un Türkiye karşıtı tavırlarından etkilenmeyen Fransız yatırımcılar, Türkiye'yi yatırım cazibesi artan ülkelerin başında görüyor.

Fransız firmaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Ekleme: 8.11.2021 - 11:52 Güncelleme: 8.11.2021 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Fransız firmaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Türkiye, dünyada ticaret pazarında yeni gözde ülke durumunda.

Çok sayıda küresel firma için salgın ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar, şirketlerin Türkiye'ye yönelmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcılara Türkiye'de kazanma vaadi sunmasıyla da bu yönelim, her geçen gün hızlanıyor.

Öyle ki dünyadaki siyasi arenada Türkiye- Fransa çekişmesi bile bu yatırımlara gölge düşüremiyor.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı tavırları, ülkesindeki yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırmaya yetmedi.

Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri hızlı gelişimini sürdürürken Fransız şirketlerinin, son 5 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırım 5 Milyar euroyu geçti.

2019 YILINDA 52 MİLYAR LİRA KATKI
Fransa Büyükelçiliği'nin Bölgesel Ekonomi servisi ve Hiera Consulting işbirliği ile hazırlanan “Fransız ve Fransız-Türk Ortaklı Yirketlerin Türkiye'ye Katkıları” başlıklı rapora göre bu şirketler, 2019 yılında Türkiye'nin gayrisafi katma değer üretimine 52,6 milyar lira katkı sağladı.

3 YIL İÇİNDE 750 MİLYON EURO YATIRIM TAHMİNİ
Rapora göre, Paris Borsası'nın CAC 40 endeksindeki 40 şirketten 35'inin Türkiye'de sanayi ve ticaret etkinliği bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan 400 dolayında Fransız firmasının, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'ye 750 milyon euro tutarında yatırım yapacağı tahmin ediliyor.

2021'DE TİCARET HIZ KAZANDI
Türkiye-Fransa ticareti bu yıl ivme kazandı.

2021'in ilk yarısında çift taraflı mal ticareti 8,4 milyar euroya ulaştı. Ticaret hacminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artış kaydedildi.

Bu dönemde Türkiye'ye Fransız ihracatı yüzde 47,4 ve Türkiye'den Fransız ithalatı yüzde 31,3 oranında arttı.

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