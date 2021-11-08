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Eskişehir'de kapıcı 11 katlı apartmanı yaktı! Nedeni ağızları açıkta bıraktı

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olayda yeni detaylar ortaya çıktı. İşten çıkarıldığı 11 katlı apartmanın çatısında çıkardığı yangınla bilinen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun sitenin yangın söndürme sistemini de kapattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 8.11.2021 - 13:04 Güncelleme: 8.11.2021 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de kapıcı 11 katlı apartmanı yaktı! Nedeni ağızları açıkta bıraktıOdunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında önceki gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla yangına müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis tarafından tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında!

SAVCILIK İFADESİNEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi.

Yakalanıp gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından 'kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİ DE KAPATMIŞ

Polisin binada yaptığı incelemede, Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığı belirlendi.

Yeni suç delilinin ardından hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Aydoğdu, polis ekiplerince yakalandı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak ikinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, savcılık sorgusuna alındı.



İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Aydoğdu'nun, yangını çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturarak çıkardığı belirlenmişti.

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