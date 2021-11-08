Emniyet'ten flaş operasyon: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 kişi gözaltında!
. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve
Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18
şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan
malzemeler ele geçirildi.
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