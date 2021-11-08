Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler vatandaşı isyan ettirmişti: Polis harekete geçt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açmıştı. Yaşananlardan büyük rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu defalarca Beyaz Masa'ya ilettiklerini, ancak İBB'nin hiçbir çözüm üretmediğini söylemişti. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri denetim yaptı.

Edirnekapı Şehitliği'nde uçucu madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergileyenlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti.Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı.Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.