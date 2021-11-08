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Çinli çocukların boyunlarına QR kodu asıldı

Salgınla mücadelenin devam ettiği Asya ülkesinde anaokulu çocukları, nükleik asit testi için boyunlarına asılan kodlarla sıraya girdi.

Ekleme: 8.11.2021 - 14:14 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Çinli çocukların boyunlarına QR kodu asıldıŞimdiye kadar 5 milyonun üzerinde ölüm ve 250 milyonun üzerinde vakaya yol açan koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de, bu kez farklı görüntüler kameraya yansıdı.

Pekin yönetimi, pandemiyle mücadelede 'sıfır koronavirüs' politikasını benimserken, ülkede ortaya çıkan yeni vakalar, sağlık yetkililerini alarma geçirdi.

SALGINA KARŞI NÜKLEİK ASİT TESTİ HAMLESİ
7 Kasım'da 89 yeni vaka bildirilirken, bu sayı bir önceki gün 74 olarak gerçekleşti. Virüsün yayılmasını önlemek üzere tüm vatandaşlara nükleik asit testi yapılmasına karar verildi.

ÇOCUKLARIN BOYUNLARINA QR KODU ASTILAR
Test için sıraya giren Çinli anaokulu öğrencilerinin, boyunlarına QR kodu asıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkileri beraberinde getirdi.


SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Çocuklar meraklı bakışlarla sıranın kendilerine gelmesini beklerken, yaptıkları yorumlarda kullanıcılar, 'Ne üzücü bir dünyada yaşıyoruz', 'İzlenen ve kontrol edilen modern köleler!', 'Bu dünya bitmiş' gibi ifadeler kullandı.

ÇİN'DE SALGIN BİLANÇOSU
Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Çin'de şimdiye kadar 97 bin 823 vaka ve 4 bin 636 ölüm kayıtlara geçti.
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