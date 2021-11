CHP'li İzmir borçlarını vatandaştan karşılıyor! Suya yüzde 30 zam!

Her fırsatta halkçı başkan olduğunu öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine İzmirlinin gözünün yaşına bakmadı. İzlediği popülist politikalar nedeniyle büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarını borç batağına sürükleyen Soyer, belediyeyi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için tasarruf etmek yerine çareyi yine içme suyuna zam yapmakta buldu. Soyer 2022 yılı için içme suyuna yüzde 18 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam öngördü.KADEMELER DEĞİŞTİÖnümüzdeki hafta Pazartesi günü gerçekleşecek İZSU Genel Kurulunda belediye meclis üyelerine dağıtılacak İZSU Genel Müdürlüğü 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçe kitapçığında içme suyu metreküp fiyatlarında ve kademelerde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküpe, 14-21 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı.ZAM ORANLARI KADEMELERE GÖRE DEĞİŞİYORİçme suyuna yapılan zamda kademelere göre değişiklik gösterdi. Buna göre konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimler için içme suyunun metreküpüne yüzde 18 zam öngörüldü. Zamda aslan payını ise 11-20 metreküp tüketimler aldı. İZSU Genel Müdürlüğünce yeni hazırlanan tarife cetveline göre 11-20 metreküp su tüketimi için zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. 21 metreküp ve üstü tüketimler için ise zam oranının yüzde 18 olması öngörüldü. Konut dışı tarifesi için ise zam oranının yüzde 18 olarak belirlendiği sızan bilgiler arasında yer aldı. Fakat şu an için yürürlükteki tarifede kademesiz olan konut dışı tarifenin yeni fiyat tarifesinde kademelendirilip kademelendirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.KOMİSYONLARA SEVK EDİLECEKİZSU Genel Müdürlüğü 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçe kitapçığı önümüzdeki pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı sonrası gerçekleştirilecek olan genel kurulda meclis üyelerine dağıtılacak. Ardından da mecliste yapılan oylama ile İZSU ESHOT ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine ilişkin taslak metinler plan bütçe ve tüketiciyi koruma gibi ihtisas komisyonlarına sevk edilecek.SON ŞEKLİ VERİLECEKÇoğunluğunu CHP'li meclis üyelerinin oluşturduğu komisyonlar bütçe kalemlerini bir bir ele alıp son şeklini verecek. Ardından da hazırladıkları raporları Kasım ayı içinde meclise sunacak. Mecliste yapılacak oylamada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinin 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçeleri kabul edilecek. Son anda tarife cetvellerinde herhangi bir geri adım atılmazsa İzmirliler yeni yılda içme suyunun metreküpünü harcadıkları su miktarına göre yüzde 18 ila 30 gibi değişen oranlarda zamlı ödeyecek. İZSU Genel Kurulu tarafından kabul edilecek yeni tarife 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gidecek.TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, içme suyuna 2020 yılı Ocak ayında yüzde 15, yine aynı yılın ağustos ayında ise yüzde 11.76 oranında zam yapmıştı. Bu zamlarla da yetinmeyen Soyer, 2021 yılı Ocak ayında, depremin vurduğu İzmir'de içme suyuna yine yüzde 15 oranında zam yaparak yeni bir rekora daha imza atmıştı. Şu an içme suyunun metreküpü konutlarda 0-13 metreküp için 6 lira 41 kuruş, 14-20 metreküp tüketimler için 6 lira 92 kuruş, 21 metreküp ve üzeri tüketimler için ise 14 lira 27 kuruş olarak uygulanıyor. Konut dışı kademesiz tarifede ise metreküp başına 16 lira 35 kuruş ödeme alınıyor.