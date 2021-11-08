CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kadir Topbaş'ın 2014'teki projesini kendi icraati gibi tanıttı!

İBB yönetiminin başına gelen ancak bir belediye başkanı gibi değil de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı edasıyla gezen Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hizmette sınıfta kaldı.Yıllardır İBB Başkanlığı koltuğunda oturan İmamoğlu'nun net bir icraatı olmadığı gözler önüne serilirken var olan hizmetlerde de işbilmezlik yüzünden yaşanan aksamalarvatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üzerine pankart asıp algı yapmaya çalışan İBB yönetimi bu kez de 2014 yılında Kadir Topbaş tarafından yapılan projeye göz dikti.17 Mart 2014 yılında dönemin İBB Başkanı olan Kadir Topbaş, Sarıyer de Hacıosman Korusu'nu milletin hizmetine açmıştı. Aynı yeri 5 Kasım 2021 yılında CHP'li Ekrem İmamoğlu, ismini 'Atatürk Kent Ormanı' olarak değiştirip kendi yönetimi açmış gibi göstererek tweet attı. İmamoğlu'nun söz konusu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki ilekarşılandı.Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu ekibinin projeye çökme huyuna dikkat çekerek 'Sırada hangisi var?' sorusunu yönelttiler.AK PARTİLİ FATİH BELEDİYESİ'NİN DE PROJESİNE ÇÖKTÜAK Partili Fatih Belediyesi, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Fener-Balat'ta rehabilitasyon çalışmalarına başladı. 350 binanın restorasyon çalışmasının yapıldığı bölgeyeCHP'li İBB Miras ekipleri geçtiğimiz günlerde pankart asarak projeye çökmeye çalıştı.EHA Medya'nın haberine göre; Daha önce AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesiyle gündeme gelen İBB Miras ekiplerinin son hamlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.SADECE 4 ESERİ RESTORE EDECEKBölgede yanlızca 4 tarihi eseri retore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye devpankartlar astığı görüldü. Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.BEYLÜKDÜZÜ'NDE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTIİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de, İBB logolarının üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplatmıştı.