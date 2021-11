Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlıkdurumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardınasıralamışlardı. Hatta öyle ileri gittiler ki sosyal medyada 'Erdoğan öldü' paylaşımlarınıdolaşıma sokacak kadar alçalmışlardı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilerhakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.İĞRENÇ KAMPANYADA İLGİNÇ BAĞLANTILARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. 3Kasım Çarşamba günü ise sosyal medya üzerinden, '#ölmüş#öldü#öldümü' Hashtag'ı açarakBaşkan Erdoğan'ın öldüğünü iddia ettiler. Başkan Erdoğan'ın öldüğü yönündeki iğrençkampanyada ilginç bağlantılar tespit edildi.KURULAN TUZAKLARIN SAYISI DA ÇAPI DA ARTIYORBaşkan Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ileYapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde, 'Biz bölgemizde ve dünyadayaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere ne dedik. 'One Minute'. 'One Minute'dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor' ifadelerini kullanmıştı.FETÖ'YE ERDOĞAN'I DEVİRME GÖREVİ VERİLDİFETÖ'nün Erdoğan ve bakanlarla ilgili telefon dinlemeleri incelendiğinde 'One minute'tensonra başladığı tespit edilmişti. 'One minute'ten sonra FETÖ'ye Erdoğan'ı devirme göreviverildiği ortaya çıktı.ERDOĞAN'I TASFİYE GİRİŞİMLERİGezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Erdoğan'ıtasfiye etmek için her yola başvurdular. Ama bunu sadece FETÖ yapmadı. İçinde FETÖ'nün deyer aldığı Erdoğan karşıtı bir ittifak oluşturdular.AMAÇLARI ERDOĞAN YÖNETEMİYOR ALGISINI OLUŞTURMAKBu kirli ittifak, son dönemlerde ise Erdoğan'ın sağlığını hedef aldı. Amaçları, Erdoğan hasta,Erdoğan öldü diyerek Erdoğan yönetemiyor algısını oluşturmak.Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya daöldü, ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar psikolojik harpunsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan birpsikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüşdiye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti gidiyor şeklindekikampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı' dedi.O İSİM TESPİT EDİLDİBaşkan Erdoğan'la ilgili olarak sosyal medyada 'Öldü' kampanyasını başlatan hesaba.'Sarp' isimli ya da rumuzlu ve '@sarponline' adlı kullanıcının Twitter profilinin '#ölmüş'Sarp isimli ya da rumuzlu ve @sarponline adlı kullanıcının Twitter profilinin #ölmüşbaşlıklı olduğu ve gece 01.30'dan itibaren, '#ölmüş#öldümü#öldü' şeklinde paylaşımlaryaptığı belirlendiğini belirten Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında,'Sarp' isimli kullanıcının Erdoğan'la ilgili 'öldü, ölmüş, öldü mü?' şeklindeki sosyalmedya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğininbelirlendiğini bildirdi.BÜYÜK MASON LOCASIErdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarakbilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın,aynı zamanda 'Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki BüyükMason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemedenErdoğan'ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünküönemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.OPERASYONUN İÇİNDE BİZ DE VARIZBilişim şirketi sahibi U.S.Y.'nin ismini gizlemeden açık bir şekilde yaptığı provokasyonunMason locaları tarafından kirli ittifaka verilen 'Erdoğan'ı tasfiye operasyonunun içindebiz de varız' mesajı olduğu şeklinde yorumlandı.