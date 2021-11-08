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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına sıralamışlardı. Kirli algı operasyonunun arkasından “Büyük Mason Locası”nın aktif bir üyesi olan bilişim şirketi sahibi U.S.Y. isimli şahıs çıktı.

Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!
Ekleme: 8.11.2021 - 09:22 Güncelleme: 8.11.2021 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlık
durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına
sıralamışlardı. Hatta öyle ileri gittiler ki sosyal medyada 'Erdoğan öldü' paylaşımlarını
dolaşıma sokacak kadar alçalmışlardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

İĞRENÇ KAMPANYADA İLGİNÇ BAĞLANTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. 3
Kasım Çarşamba günü ise sosyal medya üzerinden, '#ölmüş#öldü#öldümü' Hashtag'ı açarak
Başkan Erdoğan'ın öldüğünü iddia ettiler. Başkan Erdoğan'ın öldüğü yönündeki iğrenç
kampanyada ilginç bağlantılar tespit edildi.

KURULAN TUZAKLARIN SAYISI DA ÇAPI DA ARTIYOR

Başkan Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile
Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde, 'Biz bölgemizde ve dünyada 
yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere ne dedik. 'One Minute'. 'One Minute'
dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor' ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'YE ERDOĞAN'I DEVİRME GÖREVİ VERİLDİ

FETÖ'nün Erdoğan ve bakanlarla ilgili telefon dinlemeleri incelendiğinde 'One minute'ten
sonra başladığı tespit edilmişti. 'One minute'ten sonra FETÖ'ye Erdoğan'ı devirme görevi
verildiği ortaya çıktı.

ERDOĞAN'I TASFİYE GİRİŞİMLERİ

Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Erdoğan'ı
tasfiye etmek için her yola başvurdular. Ama bunu sadece FETÖ yapmadı. İçinde FETÖ'nün de
yer aldığı Erdoğan karşıtı bir ittifak oluşturdular.


AMAÇLARI ERDOĞAN YÖNETEMİYOR ALGISINI OLUŞTURMAK

Bu kirli ittifak, son dönemlerde ise Erdoğan'ın sağlığını hedef aldı. Amaçları, Erdoğan hasta,
Erdoğan öldü diyerek Erdoğan yönetemiyor algısını oluşturmak.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da
öldü, ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar psikolojik harp
unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir
psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş
diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti gidiyor şeklindeki
kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı' dedi.

O İSİM TESPİT EDİLDİ

Başkan Erdoğan'la ilgili olarak sosyal medyada 'Öldü' kampanyasını başlatan hesaba.
'Sarp' isimli ya da rumuzlu ve '@sarponline' adlı kullanıcının Twitter profilinin '#ölmüş'
Sarp isimli ya da rumuzlu ve @sarponline adlı kullanıcının Twitter profilinin #ölmüş
başlıklı olduğu ve gece 01.30'dan itibaren, '#ölmüş#öldümü#öldü' şeklinde paylaşımlar
yaptığı belirlendiğini belirten Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında,
'Sarp' isimli kullanıcının Erdoğan'la ilgili 'öldü, ölmüş, öldü mü?' şeklindeki sosyal
medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin
belirlendiğini bildirdi.

BÜYÜK MASON LOCASI

Erdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak
bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın,
aynı zamanda 'Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük
Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden
Erdoğan'ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü
önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

OPERASYONUN İÇİNDE BİZ DE VARIZ

Bilişim şirketi sahibi U.S.Y.'nin ismini gizlemeden açık bir şekilde yaptığı provokasyonun
Mason locaları tarafından kirli ittifaka verilen 'Erdoğan'ı tasfiye operasyonunun içinde
biz de varız' mesajı olduğu şeklinde yorumlandı.
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