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Bakir İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü bir lider

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlatarak, " Erdoğan, çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider. Bundan faydalanmamız lazım." dedi.

Bakir İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü bir lider
Ekleme: 8.11.2021 - 18:01 Güncelleme: 8.11.2021 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
Bakir İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü bir lider
Bosna Hersek Kurucu Başkanı Aliya İzetbegoviç'in oğlu ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider olduğunu, Bosna Hersek'in bundan faydalanması gerektiğini söyledi.

İzetbegoviç, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ LİDER"

Erdoğan ile 2 saat süren toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını ifade eden İzetbegoviç, "Erdoğan'ın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic) Vucic ve (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorard Dodik) Dodik ile iyi ilişkileri var. Erdoğan, çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider. Bundan faydalanmamız lazım." dedi.

İzetbegoviç, Balkan bölgesinden insanların göç etmesine neden olan sorunlar üretmek yerine Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne odaklanmak gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin yardımcı olabileceği iyi işlerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İzetbegoviç, 2 Kasım'da Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile görüşmüştü.
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