Amerikalı uzman: Türkiye 3 kıtada dengeleyici faktör, ABD artık süper güç olmadığını anlamalı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adam McConnel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan veABD Başkanı Joe Biden'ın, G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardındanTürkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.'[Raskolnikov] ateşler içinde sayıklarken gördüğü düşleri anımsamaya başlamıştı. Sanki tümdünya, korkunç, daha önce duyulmamış ve eşi benzeri görülmemiş ölümcül bir salgınla yokolmaya mahkum edilmişti. İnsan bedenine yerleşen birtakım küçük kurtlar, mikroskobikyaratıklar türemişti... İçine girdikleri insanları hemen şeytana çeviriyor, delirtiyorlardı. Ancakbu mikrobu kapan insanlar kendilerini hiçbir zaman hissetmedikleri kadar zeki, akıllıhissediyorlardı. Verdikleri kararların, bilimsel araştırmaların ve ahlak anlayışlarınındoğruluğundan hiçbir zaman böylesine emin olmamışlardı.[1]'Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta sonu yaptıklarıgörüşmenin ardından oluşan genel kanı, tansiyonun düştüğü yönünde. Biden, Başkan RecepTayyip Erdoğan'ı tuhaf bir asker selamıyla karşıladı. Taraflar müzakere masasında rahatgörünüyordu. Görüşmenin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda herhangi birgerginlik emaresi bulunmuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye dönerkenuçakta gazetecilere yaptığı açıklamalar da ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyordu. Sonraki günlerdeise dikkatler, ABD'nin, ikili ilişkileri zora sokan birçok konuya çözüm üretecek 'çatışmayıönleme' mekanizmasının kurulmasına yönelik yaptığı teklife yoğunlaştı.Söz konusu mekanizma ile bir sonuç alınıp alınamayacağına dair görüşler, şu aşamada saltspekülasyondan öteye geçmiyor. Bu mekanizmanın -ABD'nin Suriye'de yaptığına benzer birşekilde- bir başka erteleme taktiği olabileceğinden şüphe etmemek elde değil. Son 10 yıldakigelişmeler ışığında ve Washington ile ABD basınındaki güncel durum da göz önünealındığında, bu gelişmeler çözüme dair çok az ümit vadediyor. Biden, görünüşe göreTürkiye'ye F-16 satışını Kongre'de onaylatmanın yollarını bulabileceğine dair Başkan RecepTayyip Erdoğan'a bir güvence verdi. Ancak bu, Kongre'de Demokratları zora sokan açmazlarnedeniyle pek gerçekçi görünmüyor. Kongre'de Demokratların içinde bulunduğu kritikdurum, 2 Kasım 2021 tarihindeki seçim sonuçlarıyla daha da belirgin hale geldi.ABD'NİN TÜRKİYE ALGISI GERÇEKLİKTEN UZAKHem Türkiye içinden hem yurt dışından birçok yorumcu, Türkiye-ABD ilişkilerini tartışırkenmevcut karmaşadan iki tarafın da sorumlu olduğunu iddia ediyor. Ancak bu yaklaşım, TürkAmerikan ilişkilerindeki sorunların ekseriyetinin, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'ninçıkarlarını ve endişelerini anlayamaması ya da anlamak istememesinden kaynaklandığınıkavrayamıyor.Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda neredeyse tüm ABD'li siyasetçiler, kurumlar ve medyaorganları, Raskolnikov'un yukarıda alıntılanan rüyasını anımsatan fantastik halüsinasyonlardatakılı kalmış durumda. Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanlığı,Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakları olduğunu düşünüyorlar. ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) fütursuzca ve vicdan rahatlığıyla, ABD tarafından da terör örgütü olarak kabuledilen PKK'yı silahlandırabileceğine, eğitebileceğine, finanse edebileceğine ve bununla birsiyaset yürüttüğüne inanıyor.Kongre'nin çeşitli üyeleri, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü DemokratRobert Menendez gibi önemli figürler, Türkiye söz konusu olduğunda akıl dışı hareket ediyor.New York Times başta olmak üzere Amerikan medyası, birçok yanlış bilgi ve çarpıtmaylaTürkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yeni İslami tehdit' olarak lanse etmekte ısrarediyor. Ancak öte taraftan yüzlerce Türk vatandaşının ölümünden sorumlu olan FETÖ terörörgütüne dalkavukluk yapmaktan geri durmuyorlar. Türkiye ile ilgili meselelerle uğraşanbirçok Beltway'li uzman, zamanlarının çoğunu ABD kamuoyunda Türkiye ile ilgilidezenformasyon bataklığını genişletmeye, mümkünse derinleştirmeye yönelik içerik üretmekiçin harcıyor. Bu hummalı rüya neredeyse tamamen, soldan sağa tüm siyasi spektrumukapsıyor.Daha da kötüsü; ABD, kendi kendini kandırıyor ve diğer aktörlerin Türkiye ile ilgili bedhahtutumlarına olanak sağlıyor. Paris, Brüksel ve Atina; Putin, Esed ve Hafter; hiçbiri Türkiye'yekarşı tutumlarını değiştirmek konusunda bir baskı hissetmiyor. Zira ABD'nin kafa karışıklığınınfarkındalar. Bununla birlikte Sahra Afrikası, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya veAfrika Boynuzu'na kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin girişimleri haklı olmanın yanı sıraaynı zamanda bölge istikrarına ve ekonomik gelişmesine katkı sunan girişimler.Örneğin, Türkiye Libya'ya müdahale etmeseydi şu an bölgede mevcut istikrar nasılsağlanabilecekti? Oysa şu an ülkede gelecek ay seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor. DağlıkKarabağ'da Azerbaycan'a Türk yardımı, Ermenilerin bu bölgedeki işgalini sona erdirdi. Buişgali hiçbir uluslararası aktör meşru görmüyordu ve Minsk Grubu bünyesinde 30 yıldıryürütülen müzakereler adil bir çözüm bulmakta tamamen başarısız olmuştu. Şimdi, SovyetlerBirliği'nin dağılmasından sonra ilk defa Güney Kafkasya'da bölgesel barış ve ekonomikkalkınma olasılığı mevcut.ÇÖZÜM İÇİN EN İYİ YOL: AMERİKA'NIN GERÇEKLERİ İTİRAFISonuç olarak, yaklaşımını değiştirmesi gereken taraf ABD dir. Washington daki histerikTürkiye karşıtı atmosfere bakınca neredeyse imkansız gibi gözükse de Biden yönetimi baştaolmak üzere ABD'li siyasetçiler NATO müttefiki, demokratik Türkiye'yi desteklemenin ABDçıkarlarını gözetmekle paralel olduğunu kavramalılar. Türkiye'nin Afrika, Avrupa veGüneybatı Asya'da birçok kilit bölgede dengeleyici faktör olduğunu ve ABD'nintek süper güç olduğu dönemin sona erdiğini anlamalılar. Bu nedenle, -sık sık iddiaedilen idealler doğrultusunda- ABD, eğer İslam dünyasında demokrasininilerlemesini istiyorsa Türkiye'nin çıkarlarının aynı zamanda kendi çıkarlarıolduğunu anlamalı ve buna saygı duymalı. Ayrıca bu ikisini desteklemek için de iyi niyetçerçevesinde çalışmalıdır.Eski ABD Dışişleri Bakanı Dean Acheson, 1964'te, dış ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğinedair öyle bir tanım formüle etmişti: 'Diplomasimizin amacı güven ve itimat aşılamaktır. Zirauzun yıllardır devletimizin hedefi özgür toplumların var olması ve gelişmesine katkı sağlayanortamları korumak ve geliştirmek olmuştur.'[2] Açıkça görülüyor ki 70 yıldır demokratik birNATO müttefikinin iç işlerine müdahale etmek güven ve itimadı tesis etmiyor. Aynı şekilde,terörist addedilen örgütlerle iş birliği yapmak ve onlara yataklık etmek de 'özgür toplumlarınvar olmasına ve gelişmesine katkı sağlayan ortamların gelişmesini' sağlamıyor. Fakat,Washington'ı Türkiye karşıtı bu hezeyandan kim uyandıracak?