Amerikalı uzman: Türkiye 3 kıtada dengeleyici faktör, ABD artık süper güç olmadığını anlamalı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adam McConnel, Türkiye-ABD ilişkilerini analiz etti. Yeni dünyada Türkiye'nin dengeleyici faktör olduğunu belirten McConnel, "Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ekseriyeti ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin çıkarları ve endişelerini anlamak istememesinden kaynaklanıyor. New York Times başta olmak üzere Amerikan medyası, birçok yanlış bilgi ve çarpıtmayla Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "yeni İslami tehdit" olarak lanse etmekte ısrar ediyor. Öte taraftan yüzlerce Türk vatandaşının ölümünden sorumlu olan FETÖ terör örgütüne dalkavukluk yapmaktan geri durmuyorlar.Biden yönetimi başta olmak üzere ABD'li siyasetçiler, NATO müttefiki, demokratik Türkiye'yi desteklemenin ABD çıkarlarını gözetmekle paralel olduğunu kavramalılar" dedi. Haberin detayları...
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adam McConnel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve
ABD Başkanı Joe Biden'ın, G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından
Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
'[Raskolnikov] ateşler içinde sayıklarken gördüğü düşleri anımsamaya başlamıştı. Sanki tüm
dünya, korkunç, daha önce duyulmamış ve eşi benzeri görülmemiş ölümcül bir salgınla yok
olmaya mahkum edilmişti. İnsan bedenine yerleşen birtakım küçük kurtlar, mikroskobik
yaratıklar türemişti... İçine girdikleri insanları hemen şeytana çeviriyor, delirtiyorlardı. Ancak
bu mikrobu kapan insanlar kendilerini hiçbir zaman hissetmedikleri kadar zeki, akıllı
hissediyorlardı. Verdikleri kararların, bilimsel araştırmaların ve ahlak anlayışlarının
doğruluğundan hiçbir zaman böylesine emin olmamışlardı.[1]'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta sonu yaptıkları
görüşmenin ardından oluşan genel kanı, tansiyonun düştüğü yönünde. Biden, Başkan Recep
Tayyip Erdoğan'ı tuhaf bir asker selamıyla karşıladı. Taraflar müzakere masasında rahat
görünüyordu. Görüşmenin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda herhangi bir
gerginlik emaresi bulunmuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye dönerken
uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalar da ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyordu. Sonraki günlerde
ise dikkatler, ABD'nin, ikili ilişkileri zora sokan birçok konuya çözüm üretecek 'çatışmayı
önleme' mekanizmasının kurulmasına yönelik yaptığı teklife yoğunlaştı.
Söz konusu mekanizma ile bir sonuç alınıp alınamayacağına dair görüşler, şu aşamada salt
spekülasyondan öteye geçmiyor. Bu mekanizmanın -ABD'nin Suriye'de yaptığına benzer bir
şekilde- bir başka erteleme taktiği olabileceğinden şüphe etmemek elde değil. Son 10 yıldaki
gelişmeler ışığında ve Washington ile ABD basınındaki güncel durum da göz önüne
alındığında, bu gelişmeler çözüme dair çok az ümit vadediyor. Biden, görünüşe göre
Türkiye'ye F-16 satışını Kongre'de onaylatmanın yollarını bulabileceğine dair Başkan Recep
Tayyip Erdoğan'a bir güvence verdi. Ancak bu, Kongre'de Demokratları zora sokan açmazlar
nedeniyle pek gerçekçi görünmüyor. Kongre'de Demokratların içinde bulunduğu kritik
durum, 2 Kasım 2021 tarihindeki seçim sonuçlarıyla daha da belirgin hale geldi.
ABD'NİN TÜRKİYE ALGISI GERÇEKLİKTEN UZAK
Hem Türkiye içinden hem yurt dışından birçok yorumcu, Türkiye-ABD ilişkilerini tartışırken
mevcut karmaşadan iki tarafın da sorumlu olduğunu iddia ediyor. Ancak bu yaklaşım, Türk
Amerikan ilişkilerindeki sorunların ekseriyetinin, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin
çıkarlarını ve endişelerini anlayamaması ya da anlamak istememesinden kaynaklandığını
kavrayamıyor.
Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda neredeyse tüm ABD'li siyasetçiler, kurumlar ve medya
organları, Raskolnikov'un yukarıda alıntılanan rüyasını anımsatan fantastik halüsinasyonlarda
takılı kalmış durumda. Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakları olduğunu düşünüyorlar. ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) fütursuzca ve vicdan rahatlığıyla, ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul
edilen PKK'yı silahlandırabileceğine, eğitebileceğine, finanse edebileceğine ve bununla bir
siyaset yürüttüğüne inanıyor.
Kongre'nin çeşitli üyeleri, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Demokrat
Robert Menendez gibi önemli figürler, Türkiye söz konusu olduğunda akıl dışı hareket ediyor.
New York Times başta olmak üzere Amerikan medyası, birçok yanlış bilgi ve çarpıtmayla
Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yeni İslami tehdit' olarak lanse etmekte ısrar
ediyor. Ancak öte taraftan yüzlerce Türk vatandaşının ölümünden sorumlu olan FETÖ terör
örgütüne dalkavukluk yapmaktan geri durmuyorlar. Türkiye ile ilgili meselelerle uğraşan
birçok Beltway'li uzman, zamanlarının çoğunu ABD kamuoyunda Türkiye ile ilgili
dezenformasyon bataklığını genişletmeye, mümkünse derinleştirmeye yönelik içerik üretmek
için harcıyor. Bu hummalı rüya neredeyse tamamen, soldan sağa tüm siyasi spektrumu
kapsıyor.
Daha da kötüsü; ABD, kendi kendini kandırıyor ve diğer aktörlerin Türkiye ile ilgili bedhah
tutumlarına olanak sağlıyor. Paris, Brüksel ve Atina; Putin, Esed ve Hafter; hiçbiri Türkiye'ye
karşı tutumlarını değiştirmek konusunda bir baskı hissetmiyor. Zira ABD'nin kafa karışıklığının
farkındalar. Bununla birlikte Sahra Afrikası, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve
Afrika Boynuzu'na kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin girişimleri haklı olmanın yanı sıra
aynı zamanda bölge istikrarına ve ekonomik gelişmesine katkı sunan girişimler.
Örneğin, Türkiye Libya'ya müdahale etmeseydi şu an bölgede mevcut istikrar nasıl
sağlanabilecekti? Oysa şu an ülkede gelecek ay seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor. Dağlık
Karabağ'da Azerbaycan'a Türk yardımı, Ermenilerin bu bölgedeki işgalini sona erdirdi. Bu
işgali hiçbir uluslararası aktör meşru görmüyordu ve Minsk Grubu bünyesinde 30 yıldır
yürütülen müzakereler adil bir çözüm bulmakta tamamen başarısız olmuştu. Şimdi, Sovyetler
Birliği'nin dağılmasından sonra ilk defa Güney Kafkasya'da bölgesel barış ve ekonomik
kalkınma olasılığı mevcut.
ÇÖZÜM İÇİN EN İYİ YOL: AMERİKA'NIN GERÇEKLERİ İTİRAFI
Sonuç olarak, yaklaşımını değiştirmesi gereken taraf ABD dir. Washington daki histerik
Türkiye karşıtı atmosfere bakınca neredeyse imkansız gibi gözükse de Biden yönetimi başta
olmak üzere ABD'li siyasetçiler NATO müttefiki, demokratik Türkiye'yi desteklemenin ABD
çıkarlarını gözetmekle paralel olduğunu kavramalılar. Türkiye'nin Afrika, Avrupa ve
Güneybatı Asya'da birçok kilit bölgede dengeleyici faktör olduğunu ve ABD'nin
tek süper güç olduğu dönemin sona erdiğini anlamalılar. Bu nedenle, -sık sık iddia
edilen idealler doğrultusunda- ABD, eğer İslam dünyasında demokrasinin
ilerlemesini istiyorsa Türkiye'nin çıkarlarının aynı zamanda kendi çıkarları
olduğunu anlamalı ve buna saygı duymalı. Ayrıca bu ikisini desteklemek için de iyi niyet
çerçevesinde çalışmalıdır.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Dean Acheson, 1964'te, dış ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğine
dair öyle bir tanım formüle etmişti: 'Diplomasimizin amacı güven ve itimat aşılamaktır. Zira
uzun yıllardır devletimizin hedefi özgür toplumların var olması ve gelişmesine katkı sağlayan
ortamları korumak ve geliştirmek olmuştur.'[2] Açıkça görülüyor ki 70 yıldır demokratik bir
NATO müttefikinin iç işlerine müdahale etmek güven ve itimadı tesis etmiyor. Aynı şekilde,
terörist addedilen örgütlerle iş birliği yapmak ve onlara yataklık etmek de 'özgür toplumların
var olmasına ve gelişmesine katkı sağlayan ortamların gelişmesini' sağlamıyor. Fakat,
Washington'ı Türkiye karşıtı bu hezeyandan kim uyandıracak?