Aliyev Karabağ zaferinin yıl dönümünde orduya seslendi: Ermenistan ordusu diz çöktü

Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde gelen tarihi zaferin yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya seslendi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:İşgale son vermek için bütün gücümüzü seferber ettik.Uzun yıllar yapılan barış görüşmeleri sonuç vermedi, sıfır sonuç alındı, düşman daha da saldırganlaştı.Biz düşmanı toprağımızdan ne pahasına olursa olsun kovacağız. Halk olarak, devlet olarak bütün hazırlıklarımızı zamanında yaptık.Askeri potansiyelimizin sağlamlaştırılması cumhurbaşkanlığı görevimin asli unsurudur.Karabağ'ı unutmadık, her bir kürsüde bu bir numaralı konu oldu.Gençler canlarını feda edip, kanları pahasına mukaddes topraklarımızı düşmanın elinden kurtardı.Ermenistan ordusunda 10 bin firari vardı, Azerbaycan'da bir asker bile savaştan kaçmadı.Nerede yenilmez Ermenistan ordusu? Diz çöktüler, şartlarımızı kabul ettiler. Teslimiyet belgesini imzaladılar.Biz bütün dünyaya büyük halk olduğumuzu gösterdik.Ermeniler bütün şehirlerimizi yerle bir etti. Bu derecede vandallık, barbarlık, nefret olabilir mi? Mezar taşlarını bile söküp Ermenistan'a götürdüler.Biz savaş kurallarına sadık kaldık.Bundan sonra Karabağ ve Zengezur'da ebedi yaşayacağız.