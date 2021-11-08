Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'konuşmayın' talimatı: CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden oldu. Ancak CHP'den konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muahlefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olayın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı. Başta iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.İttifaktan sessizlik kararı HP hiçbir açıklama yapmadıTüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.