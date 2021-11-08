AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu."BU REZİLLİĞİ SAVUNUYOR"Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyorCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesini 'provokasyon' olarak tanımladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Provokasyondan bahsederek bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor.' diyerek Öztrak'a tepki gösterdi.