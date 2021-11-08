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AK Parti'li Hamza Dağ, CHP'li Faik Öztrak'ın İzmir yalanını ortaya çıkardı: Bir CHP klasiği...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği" iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Hamza Dağ, CHP'li Faik Öztrak'ın İzmir yalanını ortaya çıkardı: Bir CHP klasiği...
Ekleme: 8.11.2021 - 21:11 Güncelleme: 8.11.2021 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Hamza Dağ, CHP'li Faik Öztrak'ın İzmir yalanını ortaya çıkardı: Bir CHP klasiği...
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine, 'Senin bacını ...' şeklindeki küfrüne sahip çıktı, "Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil." dedi.

Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, şehit ağabeyinin İzmir'den Meral Akşener'in gezisi için Bingöl'e geldiğini iddia ederek, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

CHP'li Öztrak'ın söz konusu iddiasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. Öztrak'ın, "Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği" iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN, CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'A "PROVOKASYON" TEPKİSİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." dedi. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu. Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.
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