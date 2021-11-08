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8 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..

Sağlık Bakanlığı 8 Kasım Kovid-19 verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

8 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
Ekleme: 8.11.2021 - 20:46 Güncelleme: 8.11.2021 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
8 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

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8 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
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