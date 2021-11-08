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750 Engelli Öğretmen Atama Başvurusu: Engelli Öğretmen Ataması Başladı Mı? Engelli Öğretmen Ataması Ne Zaman?

Engelli Öğretmen Atama Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Vatandaşlar, engelli öğretmenlerin atanmasını dört gözle bekliyor. Engelli öğretmen atama başvuruları 8-12 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacak. Peki Engelli Öğretmen Ataması başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB engelli öğretmen ataması 2021...

Ekleme: 8.11.2021 - 09:25 Güncelleme: 8.11.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
750 Engelli Öğretmen Atama Başvurusu: Engelli Öğretmen Ataması Başladı Mı? Engelli Öğretmen Ataması Ne Zaman?
Engelli öğretmen atama başvuruları başladı. Pek çok vatandaş tarafından engelli öğretmen atama başvuru tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihlerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından 'Engelli Öğretmen Ataması Ne Zaman? Engelli Öğretmen Atama Başvuruları Nasıl Yapılır?' soruları merak konusu oldu. Engelli öğretmen atama başvuruları 8-12 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacak. İşte MEB Engelli öğretmen atama başvuru ekranı...

Engelli Öğretmen Ataması Ne Zaman?


Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ndeki atama müjdesini açıklamasının ardından başvuru takvimini belirlediklerini açıkladı. Bakan Özer açıklamasında '2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Engelli Öğretmen Atama Başvuruları Nasıl Yapılır?


Adaylar; ekteki randevu takviminde belirtilen süre içerisinde "personel.meb.gov.tr" adresindeki elektronik ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru yapacaklardır. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz açıklanmadı.

Engelli Atama Başvuru Şartları


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.


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