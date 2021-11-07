Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Kan donduran olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde yaşandı. İddialara göre; Yusuf ve Fatma Mercan çifti, 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi.Dün akşam saatlerinde baba Yusuf Mercan, çocuklarıyla vakit geçirdi. Daha sonra çocuklarını eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine gitti.Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan, iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.4'Ü KURTARILAMADITartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı.