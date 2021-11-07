Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki

Yurdun dört bir yanından şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, "Türkkan'ın, terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar" dedi. Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ise Türkkan'ı istifaya çağırdı.

Şehit yakınına söylediği küfürlü sözlerin ardından Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.Şehit, Gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları yurdun dört yanında bir araya gelere Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan'ın dilediği özürü kabul etmediklerini belirten şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de edilen küfüre kaşı sessiz kalmakla suçladılar.Birçok ilde şehit ve gazi yakınları İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, 'Türkkan'ın, terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıklarıesefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar' dedi.Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ise Türkkan'ı istifaya çağırdı.