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Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Ekleme: 7.11.2021 - 15:35 Güncelleme: 7.11.2021 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.



Kazada ilk olarak 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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