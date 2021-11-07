Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.Kazada ilk olarak 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.