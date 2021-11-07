  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye yönelik çok sert sözler sarf etti. "İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir." diyen Yalçın, "Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir." ifadelerini kullandı. Yalçın, "İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." diye konuştu.

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi
Ekleme: 7.11.2021 - 18:37 Güncelleme: 7.11.2021 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından bir dizi açıklamada bulundu.

Açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sayın Öcalan' gafı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür üzerinden İYİ Partiyi eleştiren Yalçın, çok sert ifadeler kullandı.

Yalçın, 'Külhan misali kürsü yumruklayan, konuşurken ağzından tükürük saçan Müdire Akşener ve hempaları Türk milletinin en hassas olduğu değer ve inançları yine istismar etmiştir. 'Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığı…' gibi sefil ve rezil bir iddiayı dile getirirken şuuraltı kendisini ele vermiş İmralı'ya saygıda kusur etmemiştir.' dedi.

'İP MÜDİRESİ 'HEVAL MERAL' ROLÜ ÜSTLENDİ'
'‘Burası Kürdistan' lafından rahatsızlık duymayan, HDP'yi meşrulaştırma gayretindeki İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral' rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir.' ifadesini kullanan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Müdirenin yardımcısı sicilli hayâsızın içine sürüklendiği ahlak yozlaşmasını sarf ettiği çirkin sözler ve küfür ele vermiştir. İP'in İpsizleri de mezkûr müptezeli korumaya çalışarak İpliklerini pazara çıkarmışlardır. İP, Öcalan'a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir. Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP'in siyasi nesebi gayri sahihtir.'
Başkan Erdoğan'a Batman'da anlamlı hediye
Batman'da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a sert tepki: Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil
Sözde Kürdistan haritasını yırtan BBP Genel Başkanı Destici: Sizin rüyalarınızı kabusa çeviririz
7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi
Meral Akşener'den ilk paylaşım geldi... Yorum yağmuruna tutuldu
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'
Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı
Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Bakan Akar İran sınırında!
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömürleri satmıştı: CHP'li Celal Aslan'a 19 yıl hapis cezası
CHP’li vekilin mağdur diye ziyaret ettiği kişi kripto FETÖ’cü çıktı
Savunma sanayisinde 750 dev proje!
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin