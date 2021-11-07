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Beyaz Gazete
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Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ancak; Yurdun özellikle Marmara, kuzey ve iç kesimlerinde yoğun sis ve puslu hava bekleniyor. Meteoroloji vatandaşlara uyarısında dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

Ekleme: 7.11.2021 - 12:59 Güncelleme: 7.11.2021 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

PUS VE SİSLİ HAVA UYARISI

Meteoroloji, 'Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' dedi.

Meteoroloji özellikle, sisli ve puslu hava konusunda gece ve sabah saatlerine dikkat çekti.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık
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