Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.PUS VE SİSLİ HAVA UYARISIMeteoroloji, 'Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' dedi.Meteoroloji özellikle, sisli ve puslu hava konusunda gece ve sabah saatlerine dikkat çekti.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve pusluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutluHATAY °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 18°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ÇORUM °C, 16°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 18°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 18°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 13°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 23°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°CAz bulutlu ve açık