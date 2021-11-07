Meral Akşener'den ilk paylaşım geldi... Yorum yağmuruna tutuldu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu, Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi olayının ardından sessizliğe gömülen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 43. İstanbul Maratonu'yla ilgili paylaşım yaptı. Akşener'in paylaşımına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, Lütfü Türkkan'ın neden ihraç edilmediğini sordu.

Tüm Türkiye, şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın istifa etmesini veya ihraç edilmesini beklerken Meral Akşener sessizliğe gömülmüştü.İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı açıklanan Türkkan'ın görevden istifa ettiğine dair dilekçe ortaya çıktı.Meral Akşener, olayın ardından ilk defa bir paylaşım yaptı. Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmayan Akşener'in paylaşımı 43. İstanbul Maratonu ile ilgiliydi."NEDEN İHRAÇ EDİLMEDİ?"Akşener'in paylaşımı, Lütfü Türkkan'la ilgili yorum yağmuruna tutuldu.Paylaşımı alıntılayan ve yorum yapan çok sayıda kullanıcı Akşener'e tepki göstererek Türkkan'ın neden partiden ihraç edilmediğini sordu.KILIÇDAROĞLU DA SESSİZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin milletvekili Türkkan skandalıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.