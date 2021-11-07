  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'

İYİ Partili grup başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden alındı. Ancak Türkkan'ın ihracına ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Bu durumda Lütfü Türkkan Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti'nin milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek... Birçok siyasetçi ve kamuoyu şehit ailesine küfür sonrasında yoğun tepki göstererek Türkkan'ın İYİ Parti'den ihracı için çağrıda bulunmuştu. Diğer yandan Lütfü Türkkan da bir açıklama yaparak görevden alınmadığı imasıyla kendisinin istifa ettiğini belirtti.

Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'
Ekleme: 7.11.2021 - 16:52 Güncelleme: 7.11.2021 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'
Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili ve grup başkanvekili Lütfü Türkkan başkanvekilliği görevinden alındı. Ancak Türkkan'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir adım ya da açıklama henüz yok. İşte Lütfü Türkkan ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Şehit kardeşine 'Bacını....' şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜŞMANLIĞI İLK DEĞİL

Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan 'Bu adamın burada ne işi var?' diye sormuştu.

TÜRKKAN: GÖREVDEN ALINMADIM İSTİFA ETTİM!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, 'Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'
Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı
Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Bakan Akar İran sınırında!
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömürleri satmıştı: CHP'li Celal Aslan'a 19 yıl hapis cezası
CHP’li vekilin mağdur diye ziyaret ettiği kişi kripto FETÖ’cü çıktı
Savunma sanayisinde 750 dev proje!
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Gözler yarınki Kabine toplantısında: Asgari ücret zammı masada
Lütfü Türkkan görevden alındı
Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!
Bağdat'ta Yeşil Bölge'de büyük patlama! Irak Başbakanı Kazımi'nin evi silahlı drone ile vuruldu!
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi
İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler
6 Kasım koronavirüs verileri açıklandı!
Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e tepki: Bu asil millet sizi affetmeyecek!
Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin