Gözler yarınki Kabine toplantısında: Asgari ücret zammı masada

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. .Milyonlar, toplantıdan çıkacak karar kitlendi. çıkacak kararları ise Türkiye merakla bekliyor. Kritik toplantı sonrası alınan kararlar ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantının gündeminde koronavirüs vaka durumları, 3. doz aşılama, fahiş fiyatlar, asgari ücret ve EYT, 3600 ek göstergedeki son durum var. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Pazartesi günü (yarın) Kabine toplantısına liderlik edecek. Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.F-35 görüşmeleri görüşülecekToplantıda, son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak. Son olarak Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın, Kabineyi bu görüşme hakkında da bilgilendirmesi bekleniyor.F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere olası bir Suriye harekatı da Kabinenin gündeminde yer alacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.