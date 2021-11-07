Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan geçen günlerde bir şehit yakınına küfretmiş ve tepkilerin hedefi haline gelmişti. Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür toplumda infiale yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkkan'a tepki gösterdi."YAPMASI GEREKEN ONUN MİLLETVEKİLLİĞİNE SON VERMEKTİR"Türkkan'ın ettiği küfrün yenilir yutulur cinsten olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor." dedi.