Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Koca paylaşımında yaptığı açıklamada, '23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.İŞTE VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İLKoca yaptığı ikinci paylaşımda ise vaka sayısının en çok arttığı illere yer verdi. Koca, '23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.' dedi.